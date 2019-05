F1, addio a Interlagos: dal 2020 un nuovo circuito a Rio de Janeiro dedicato a Senna

La Formula 1 si appresta a dire addio allo storico circuito di Interlagos, da tantissimi anni una delle ultime tappe del mondiale. Infatti, il presidente del Brasile Jair Bolsonaro ha annunciato che verrà costruito un nuovo tracciato nella città di Rio de Janeiro e che sarà pronto nel giro di 6-7 mesi. Il presidente verdeoro ha anche detto che non verrà utilizzato denaro pubblico per la realizzazione e che non era più possibile utilizzare Interlagos, dove dagli anni Settanta si assegnano gli ultimi punti del campionato del mondo. Stando a quanto riferito da Globo, il nuovo circuito – che verrà inserito nel calendario già dal 2020 – verrà intitolato ad Ayrton Senna, in onore del 3 volte iridato.