F1, Alonso torna in Ferrari al posto di Vettel? “So già cosa farò nel 2020, ma…”

Avrebbe senza dubbio del clamoroso un possibile ritorno di Fernando Alonso in Formula1, per di più sulla monoposto Ferrari che libererebbe Sebastian Vettel al termine del Mondiale 2019. Da qualche settimana si parla di questa indiscrezione e chi poteva dirci qualcosa in più se non il campione spagnolo stesso, intercettato alla 24 Ore di Le Mans? Per il secondo anno consecutivo è stato protagonista della gara, la più importante del campionato del mondo Endurance FIA. “Tornare in Formula1 e alla Ferrari? Non posso rispondere ora, direi che ora si deve parlare della 24 Ore di Le Mans – ha detto l’asturiano ai microfoni del giornale spagnolo As -. Comunque un pilota ha già determinato cosa fare della sua carriera breve termine, nel senso che non serve tirare una moneta per decidere il futuro, i programmi sono chiari. So già cosa farò nella seconda parte di quest’anno e so già anche cosa farò nel 2020, ma ogni cosa ha il suo tempo e ora le mie energie sono tutte per questo evento”.