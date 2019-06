F1 GP Canada 2019 streaming e diretta tv, dove vederlo oggi 9 giugno

F1 GP Canada 2019, si corre a Montreal il settimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno. Alle 20.10 la partenza con Sebastian Vettel che partirà dalla prima casella. Dopo la pole position nella giornata di ieri, la Ferrari punta ad interrompere l’egemonia Mercedes anche in gara. Hamilton, secondo, proverà a trionfare ancora. Anche l’altro ferrarista, Charles Leclerc è parso in palla e partirà dalla terza piazza. Alle sue spalle un ottimo Ricciardo.

Si corre, dunque, domenica 9 giugno sul tracciato di Montreal, in Canada. Gara di fondamentale importanza soprattutto per il Cavallino Rampante ancora a secco di vittorie nell’attuale stagione. Andiamo, dunque, a vedere in che modo si potrà assistere alla e dove vedere la diretta tv del Gran Premio del Canada 2019.

F1 GP Canada, streaming e diretta tv – Il GP Canada 2019 sarà visibile in diretta tv solo su Sky. L’emittente satellitare, che trasmetterà in diretta tutto il weekend su Sky Sport F1 HD (canale 207), si occuperà di far vedere la gara di domenica 9 giugno con partenza alle 20.10. Il GP Canada sarà live anche su Sky Sport 1. Per gli abbonati Sky sarà disponibile anche la diretta in 4K HDR, grazie a Sky Q, per vivere il Mondiale con immagini ancora più definite e garantire la migliore qualità di visione in assoluto. Per tutti quelli che non potranno vedere il GP in tv, sarà possibile seguirlo in streaming su SkyGo, la piattaforma on demand di Sky. Per accedere a SkyGo è necessario essere abbonati a Sky, essere registrati sul sito dell’emittente satellitare e utilizzare uno dei dispositivi supportati (smartphone, tablet e computer). L’applicazione di SkyGo può essere scaricata sul sito di Sky oppure dal Google Play Store e App Store.

Per chi non fosse abbonato Sky, TV8 garantirà la replica della gara a partire dalle 21,30, ovvero un’ora e mezza circa dopo l’inizio del GP e della diretta Sky.