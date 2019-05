F1 GP Monaco, trionfa Hamilton davanti a Vettel e Bottas. Fuori Leclerc

Bellissimo Gran Premio a Montecarlo. Nel GP di Monaco, trionfa Lewis Hamilton autore di una gara solida fin dalla partenza. Il campione del mondo britannico della Mercedes vince il GP di Monaco, dove era scattato dalla pole, dopo aver dato vita ad una splendida lotta con Verstappen ma anche con le gomme della sua vettura. L’olandese, secondo al traguardo, è stato penalizzato di 5 secondi, e chiude dunque al quarto posto.

Seconda piazza per Vettel a bordo della sua Ferrari. Terzo gradino del podio per Bottas. Out l’altra Ferrari di Leclerc che subito ha tentato una grande rimonta, trovando però una foratura. Il giro più veloce e dunque +1 punto a Gasly, quinto, con il suo 1:14.567. Completano la top 10: Sainz, Kvyat, Albon, Ricciardo e Grosjean.