F1 GP Spagna 2019 streaming live e diretta tv, dove vedere la gara oggi 12 maggio

F1 GP Spagna 2019, tutto è pronto per il quinto appuntamento del mondiale di Formula 1. Dopo le qualifiche che hanno visto protagoniste le Mercedes, con Bottas primo e Hamilton secondo, si corre a Montmelò : il via scatterà alle 15,10.

Ferrari all’inseguimento delle Mercedes con Vettel terzo e Leclerc quinto. In mezzo a loro la Red Bull di Verstappen. Sono loro tre i principali antagonisti delle Frecce d’Argento che proveranno a stabilire la quinta doppietta in altrettante gare. Vedremo se riusciranno nell’impresa. Completano la griglia Gasly, le due Haas di Romain Grosjean e Kevin Magnussen, mentre al nono e decimo posto troviamo Daniil Kvyat (Toro Rosso) e Lando Norris (McLaren). Daniel Ricciardo (Renault), decimo dopo le qualifiche, partirà invece tredicesimo a causa dell’incidente con il russo avvenuto nel precedente Gran Premio.

F1 GP Spagna come seguire la gara in diretta – La diretta tv del GP di Spagna di Formula 1 a Montmelò sarà garantita solo da Sky. L’emittente satellitare, che ha trasmesso fino ad oggi tutto il weekend in diretta su Sky Sport F1 HD (canale 207) si occuperà anche della gara di oggi domenica 12 maggio. Su TV8, invece, andrà in onda una sintesi delle qualifiche e la differita della gara. Il GP di Spagna di F1 sarà, dunque, visibile in diretta esclusiva da Sky Sport attraverso i canali Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 1 (201). Inoltre il GP di Barcellona Montemelò si potrà seguire anche in streaming su SkyGo attraverso dispositivi come smartphone, pc o tablet.

Come detto, su TV8 sarà possibile vedere la gara anche in differita a partire dalle 18,00, ovvero circa tre ore dopo che i semafori si saranno spenti per il via. Consigliamo quindi di sintonizzarsi su Sky Sport F1 per vedere la gara in diretta tv live.