F1, GP Spagna: dominio Mercedes nelle prove libere, la Ferrari insegue

A Barcellona ci si aspettava la riscossa della Ferrari. Ed invece la Mercedes continua a dettare legge. Valtteri Bottas è il più veloce in entrambe le sessioni, unico pilota ad aver abbattuto il muro dell’1’17” al mattino e al pomeriggio. Il leader del Mondiale dà l’impressione di poter piazzare un nuovo allungo. Alle sue spalle c’è Lewis Hamilton, meno efficace in apertura e più concreto nella seconda parte di giornata. E le Rosse? Sebastian Vettel mette insieme un secondo ed un quarto posto tra le due sessioni. Più regolare Charles Leclerc, sempre terzo e sul podio anche nella classifica a tempi. Il Cavallino, nel complesso, dà l’impressione di essere leggermente in difficoltà rispetto alle Frecce d’Argento, apparse, al contrario, pressoché inavvicinabili. In crescita nel pomeriggio Max Verstappen su Red Bull, mentre in mattinata si è esaltato Romain Grosjean su Haas. Domani le ultime prove libere e le qualifiche.