F1 in lutto: è morto Niki Lauda

Niki Lauda è morto all’età di 70 anni. L’ex pilota di Formula 1, leggenda tre volte campione del mondo in carriera, ha detto addio ai suoi cari e ai tifosi e amanti dei motori. Lo ha reso noto la sua famiglia attraverso una nota: “Con profonda tristezza annunciamo che il nostro amato Niki è morto pacificamente con la sua famiglia accanto lunedì”.

L’austriaco, che otto mesi fa aveva subito un trapianto di polmone, era ricoverato in una clinica in Svizzera per problemi ai reni. La F1 e tutti gli sportivi salutano uno dei migliori piloti di sempre in questo sport. Di seguito il messaggio della Federazione e quello della Ferrari.