F1, problemi idraulici per Hamilton a poco dalla partenza del gran premio di Montreal

Attenzione a Montreal, perché Hamilton ha accusato dei problemi alla sua monoposto a poco tempo dal via del Gran Premio del Canada, settimo appuntamento del Mondiale di Formula1. I meccanici Mercedes sono al lavoro per rimediare alla perdita idraulica presente sulla vettura, nella speranza di sistemare il tutto senza incorrere in penalità ma soprattutto per tempo, perché lo spegnimento dei semafori si avvicina (il via scatterà alle ore 20.10, ora italiana). Se non ci saranno problemi, il pilota inglese partirà dalla seconda posizione dietro a Sebastian Vettel, che ieri a distanza di 10 mesi dall’ultima volta è tornato in pole position con la sua Ferrari. Non era cominciato bene il weekend per la Mercedes, perché venerdì la macchina di Bottas aveva registrato un problema di pressione.