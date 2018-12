F1, Verstappen stuzzica Hamilton: “Con la Mercedes io, Alonso, Vettel e Ricciardo vinceremmo facilmente…”

È uno dei talenti di maggior prospettiva, già in grado di guadagnarsi un posto tra i big di questa Formula Uno. Stiamo parlando di Max Verstappen, pilota della Red Bull in grado di vincere due gran premi nell’ultimo campionato. Raggiunto dai microfoni di marca.com, l’olandese ha lanciato parole tutt’altro che dolci al campione del mondo Lewis Hamilton: “Credo che io, Fernando Alonso, Sebastian Vettel e Daniel Ricciardo potremmo essere facilmente campioni del mondo guidando una macchina del genere. Penso che la Mercedes non sia andata al massimo potenziale in diverse gare di questa stagione”.

SUL FUTURO – “Io compagno di squadra di Hamilton o Vettel? Al momento ritengo che per la mia carriera non sarebbe l’ideale gareggiare accanto a loro. Se però non avessi altra scelta ovviamente lo farei. Ho fiducia nella Red Bull: penso che con questa scuderia potrò diventare un campione”.