Formula Uno, Hamilton svela il segreto del suo successo: “Più forte da quando sono vegano…”

Un avvio di campionato con il botto per Lewis Hamilton. Il pilota della Mercedes ha vinto quattro dei sei Gran Premi disputati finora, conquistando la leadership della classifica. Un rendimento stratosferico che l’inglese, nel corso della conferenza stampa di presentazione del weekend di Montreal, ha così spiegato.

VEGANO – “Mi sento nella forma migliore di sempre e penso che questo si veda. Adesso non voglio fermarmi, ma, anzi, voglio crescere ancora. Più passano gli anni e più capisci quanto sia importante la salute. Un passo importante per me è stato quando ho deciso di diventare vegano: mi ha aiutato moltissimo a livello mentale e fisico. Mi sarebbe piaciuto farlo prima”.