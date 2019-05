Michael Schumacher, nel 2020 il docufilm al cinema: aneddoti della famiglia e non solo…

La figura di Michael Schumacher è sempre nella mente e nel cuore degli appassionati di Formula 1 e della Ferrari. Il sette volte campione del mondo, in seguito all’incidente avuto nel 2013 sulla neve di Meribel, continua la sua lotta personale per la vita. La sua forza e la sua determinazione, e quella della famiglia, verranno presto pubblicamente ammirati. Infatti, per l’inizio del 2020, precisamente il 5 gennaio, è prevista l’uscita di un docufilm sulla straordinaria vita dell’ex pilota.

In Svizzera e in Germania, infatti, uscirà al cinema il film dedicato a chi è stato capace di scrivere la storia della Formula Uno, andando a vincere 91 GP e 7 titoli Mondiali. Il trailer del docufilm uscirà al Festival di Cannes. Si tratterà di una raccolta di aneddoti e testimonianze che riguarderanno anche la vita privata del tedesco, nella quale appariranno anche i famigliari di Schumacher: dalla moglie Corinna ai figli Mick e Gina Maria. Anche suo padre Rolf apparirà davanti alla cinepresa. Con loro anche molti dei sui antichi rivali. Il film sarà diretto da Michael Wech e Hans-Bruno Kammertons.