MotoGp, al Mugello pole di Marquez. Disastro Rossi: 18°

Sarà Marc Marquez a partire in pole position nel Gran Premio del Mugello. Lo spagnolo, con il suo 1’45″519, ha ottenuto il miglior tempo, precedendo Quartararo, a 0″214, e Petrucci, a 0″362. Bene anche Morbidelli, quarto a 0″440 dalla vetta, e Miller, quinto a 0″510. Male invece Andrea Dovizioso, al nono posto dietro anche Crutchlow, Vinales, Bagnaia e davanti a Nakagami, che completa la top ten. Ancora più indietro Valentino Rossi, che si piazza addirittura al diciossettisimo posto dopo essere stato eliminato in Q1. Un risultato disastroso per il dottore.