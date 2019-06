MotoGP, GP Mugello: trionfa Petrucci. Marquez 2° e Dovizioso 3°. Male Rossi: out

Strepitosa gara al Mugello per la MotoGP. Nel GP d’Italia, incredibile prima vittoria in carriera per Danilo Petrucci in MotoGP sulla Ducati ufficiale. Bellissima la battaglia gomito a gomito con Marquez, Dovizioso e Rins dal primo all’ultimo giro.

Alla fine suona l’inno di Mameli per Petrux che vince e mette dietro lo spagnolo campione del mondo e il suo compagno di box. Ritirato l’altro italiano, Valentino Rossi. Il 46 è caduto durante l’ottavo giro all’Arrabbiata 2. Fuori anche Bagnaia. Completano la top 10 Rins, Nakagami, Vinales, Pirro, Crutchlow, Espargaro e Quartararo.

In classifica Marquez ha 115 punti: 12 di vantaggio su Dovizioso, 27 su Rins, 33 su Petrucci, 43 su Rossi.