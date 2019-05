MotoGP, Zarco sbotta: “La KTM fa schifo”. Poi si scusa

Il 2019 si sta rivelando più duro del previsto per Johann Zarco. Il pilota francese approdato dalla Yamaha alla KTM è continuamente in fondo alla classifica, lontanissimo dalle posizioni che, fino ad un anno fa, frequentava con una certa abitudine. L’adattamento alla nuova moto sta richiedendo più tempo del previsto ed i nervi del due volte campione del mondo in Moto2 sembrano mostrare qualche cedimento. Un esempio a riguardo sono le recenti esternazioni: “Telaio e controllo di potenza sono una vera m***a“. Parole che sono arrivate alla KTM che, nella persona di Stefan Pierer, ha replicato seccata al pilota, chiedendogli maggiore impegno. Il francese, oggi, ha deciso di scusarsi e di tornare sui suoi passi. Queste le sue parole su Instagram: “Ciao a tutti, mi sono appena tornato da Jerez, dove domenica ho gareggiato nel Gran Premio, che ho finito al 14 ° posto. Dal lunedì al mercoledì ho svolto i test e, mentre stava tornando a casa ho letto molte cose che sono stati pubblicati sul social network. E’ normale che il Venerdì fossi davvero arrabbiato dopo il mio incidente e ho detto molte cose brutte . KTM sta facendo del loro meglio per fare un buon lavoro. Sto anche spingendo duro ma il momento ciò che stiamo vivendo è difficile per tutti. Continuiamo a raccogliere piccoli miglioramenti e abbiamo preparato il Gran Premio di Francia. Ora abbiamo un nuovo francese sulla griglia, Fabio Quartararo, che sta andando molto forte. Ecco perché sarà molto bello incontrare i nostri fan francesi. Ci vediamo”.