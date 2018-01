Nuoto, l’ex olimpionico Domenico Fioravanti candidato con il Movimento 5 Stelle

Domenico Fioravanti, doppia medaglia d’oro alle Olimpiadi di Sydney nel nuoto sarà candidato il 4 marzo alle elezioni politiche con il Movimento 5 Stelle, in un collegio uninominale in Piemonte. Lo riporta La Gazzetta dello Sport. Anche un altro esponente del nuoto sarà tra in lizza per entrare in Parlamento: si tratta del presidente della Fin, Paolo Barelli: sarà candidato al Senato nel Lazio.