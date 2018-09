Paltrinieri fa passi da gigante nel fondo: terzo nella 10 km delle World Series in Cina

C’è chi, come Federica Pellegrini, per trovare nuove motivazioni vuole diventare velocista, percorso che la fuoriclasse veneziana ha intrapreso dopo la delusione di Rio 2016, e c’è chi invece di fatica vuole farne… di più.

Gregorio Paltrinieri sembra sempre più deciso a vivere la trasformazione da mezzofondista delle piscine a fondista a tutto tondo, in grado di competere con i migliori anche in mare aperto.

Provare per credere l’esito della 10 km di World Series svoltasi nelle acque del lago Qiandao e che ha visto il carpigiano, oro a Rio nei 1500 e due volte campione del mondo nella stessa specialità, chiudere al terzo posto con il tempo di 1h56’35″3 davanti al re del fondo, l’olandese Ferry Weertman, distanziato di oltre un secondo.

Solo il britannico Jack Burnell, primo con 1h56’34″8, e il tedesco Rob Muffells hanno fatto meglio di Paltrinieri, il cui obiettivo dichiarato è essere in gara nella specialità a Tokyo 2020 e che aveva già ottenuto un quinto posto a Doha nella prima tappa delle World Series dopo aver vinto le Universiadi 2017 a Taipei.

“L’acqua era calda, a 29° e mezzo, l’abbiamo sofferta tutti e per questo ho provato a non forzare all’inizio – il commento di Greg alla gara attraverso una nota federale – Sono salito lentamente e dal terzo giro sono stato in testa. Sono partito troppo presto, peccato, dopo due settimane di allenamento non ho ancora il passo, ma sono contento così, ho fatto un’altra esperienza dopo la tappa di Doha, non potevo chiedere di più”.

Sesto posto per l’ex iridato Simone Ruffini, secondo nella classifica generale dietro a Weertman, ottavo Matteo Furlan. Le World Series si concluderanno il 9 novembre ad Abu Dhabi.