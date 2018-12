Sci, ecco come sta Gisin dopo la terribile caduta in Val Gardena

Lo sfortunato sciatore svizzero Marc Gisin caduto sabato scorso sulla pista in Val Gardena nella discesa libera, si trova in questo momento all’ospedale di Losanna. Lo ha annunciato la Swiss Ski Association. Gli esami e tutti gli accertamenti fatti in ospedale hanno accertato che il 30enne svizzero ha riportato fratture multiple delle costole, una lesione ai polmoni e una leggera formazione di vesciche sul bacino. Gisin era stato intubato domenica, ma era in grado di comunicare direttamente con i medici italiani prima di essere trasportato in elicottero a Bolzano. Gisin resta per ora nel reparto di terapia intensiva della clinica di Lucerna.