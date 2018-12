Sci, festa azzurra a Bormio: Paris vince la discesa secondo Innerhofer

La discesa di Bormio si colora d’azzurro. Doppietta storica in Lombardia con vittoria di Dominik Paris che ha preceduto Christof Innerhofer splendido secondo a 36/100 dal compagno di squadra. Terzo a 52/100 lo svizzero Beat Feuz, iridato in carica e detentore della Coppa di discesa. Lontani dal podio Svindal, a 1/71 da Paris, e Jansrud, che si è ritirato a metà gara. Nella pista più tecnica della Coppa del Mondo di specialità, gli azzurri hanno dimostrato di essere i migliori come non accadeva da anni. Paris chiude la prova in 1’55″21 compiendo un autentico capolavoro. Nella parte alta prende 7 centesimi da Innerhofer, che era sceso prima di lui con il pettorale numero 2, quindi 9 e infine 22 al terzo intermedio, poi comincia la sua gara perfetta, testimoniata, prima ancora che dai rilevamenti cronometrici che lo vedono già in vantaggio al quarto intermedio, dalla velocità massima di 134,28 km/h che nessuno riesce a toccare nella parte finale. Paris ottiene così la vittoria numero 10 in carriera, a una sola lunghezza da Giorgio Rocca, mentre raggiunge Max Blardone a quota 25 per numero di podi, all’ottavo posto complessivo, quinto considerando solo gli uomini. Per l’Italia è la doppietta numero 19 nella Coppa del mondo maschile, a cui vanno aggiunte le cinque triplette: l’ultima volta fu ad Aspen nel 2017, sempre con Paris vincitore e Peter Fill dietro di lui. Qui a Bormio, sul podio, a fare compagnia ai due azzurri, c’è Beat Feuz, campione del mondo e detentore della coppa di specialità. L’altro italiano, Emanuele Buzzi, si è difeso bene chiudendo col tempo di 1’57″49.

Sabato 29 dicembre si replica alle 11.45 con il superG che torna a Bormio dopo dieci anni (diretta tv su Rai 2 ed Eurosport 1). Intanto, con Marcel Hirscher saldamente al comando con 620 punti, la classifica di Coppa del mondo cambia alle sue spalle con Kristoffersen che subisce un doppio sorpasso: Max Franz, oggi undicesimo, si porta in seconda posizione a quota 365 e Aksel Lund Svindal, anche lui undicesimo con lo stesso tempo di Franz, è terzo a 357. Christof Innerhofer resta il miglior azzurro e sale in undicesima posizione a 269 punti, mentre Paris è dodicesimo a quota 266. Domme diventa però terzo nella classifica di discesa con 196 punti contro i 260 di Beat Feuz e i 224 di Max Franz.

Ordine d’arrivo DH maschile Cdm Bormio (Ita)

1. PARIS Dominik ITA 1:55.21

2. INNERHOFER Christof ITA 1:55.57 +0.36

3. FEUZ Beat SUI 1:55.73 +0.52 +0.52

4. BENNETT Bryce USA 1:55.88 +0.67

5. KRIECHMAYR Vincent AUT 1:56.17 +0.96

6. MAYER Matthias AUT 1:56.38 +1.17

7. CLAREY Johan FRA 1:56.60 +1.39

8. KILDE Aleksander Aamodt NOR 1:56.67 +1.46

9. THOMSEN Benjamin CAN 1:56.82 +1.61

10. FERSTL Josef GER 1:56.84 +1.63

11. FRANZ Max AUT 1:56.92 +1.71

11. SVINDAL Aksel Lund NOR 1:56.92 +1.71

13. CAVIEZEL Mauro SUI 1:57.12 +1.91

14. NYMAN Steven USA 1:57.21

15. ROGER Brice FRA 1:57.48 +2.27

16. BUZZI Emanuele ITA 1:57.49 +2:28