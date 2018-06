Tennis, Fiorello sfotte Immobile: “Non mi ha dato le soddisfazioni di Cecchinato”

L’impresa di Marco Cecchinato al Roland Garros è ancora sotto gli occhi di tutti: eliminato un mostro sacro come Novak Djokovic ai quarti di finale e adesso la semifinale contro l’austriaco Dominic Thiem.

Il capolavoro del 25enne tennista di Palermo (dopo 40 anni un altro azzurro tra i primi quattro del Grande Slam che si disputa in Francia) ha fatto muovere un sussulto d’orgoglio in noi italiani, tant’è vero che in molti sui social network hanno celebrato la vittoria contro il “gigante” serbo e, tra questi, anche Fiorello che, con la sua solita ironia, ha sostenuto di averlo “allenato proprio bene”.

Il noto showman siciliano, però, non si è fermato ai complimenti per il suo conterraneo, ma ha anche preso in giro Ciro Immobile, attaccante della Lazio, sempre attraverso Twitter: “Ho allenato anche Immobile. Non mi ha dato le stesse soddisfazioni di Cecchinato. Secondo me il tennis non è il suo sport. Provi con il calcio… chissà magari”.

