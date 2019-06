Roland Garros, trionfo numero 12 per Nadal: battuto l’austriaco Thiem in 4 set

È ancora Rafa Nadal il re di Parigi: battuto l’austriaco Thiem in 4 set, trionfo numero 12 nel Roland Garros per lo spagnolo. Ha battuto il diretto avversario 6-3, 5-7, 6-1 con 16 punti consecutivi in avvio, e ancora una volta 6-1. Un incontro che ha superato la durata di 3 ore, Thiem sconfitto esattamente come un anno fa, quando però servirono 3 set e non 4. Per il 33enne si tratta del 18° titolo dello Slam in carriera, nonché l’84° torneo vinto. Così ha commentato l’impresa Nadal dopo la finale dell’Open di Francia: “Non riesco neanche a spiegare e a descrivere le mie sensazioni e le mie emozioni. È un sogno, lo era già giocare la prima volta qui nel 2005, non pensavo a quel tempo di poter essere ancora qui oggi, nel 2019. È un torneo molto speciale per me. Mi dispiace per Thiem, merita di vincere questo torneo. Spero che avrà altre possibilità. Ha grande intensità e passione, è un grandissimo lavoratore e gli auguro il meglio per il futuro”.