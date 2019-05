Tennis, ciclone Djokovic a Madrid: Tsitsipas si arrende in due set

Il tennista di gomma è tornato. Dopo un breve periodo di appannamento, Novak Djokovic torna a vincere un torneo. Il trofeo sollevato è quello del Master 1000 di Madrid, il torneo più importante della Spagna. Il serbo numero 1 al mondo si impone in una finale dura e complicata, ma risultata a conti fatti ben gestita e controllata. Sono serviti due set con i punteggi di 6-3, 6-4 per sbarazzarsi di Stefanos Tsitsipas. Impressionante la solidità esibita durante tutto l’incontro da Djokovic, quasi inattaccabile per il giovane greco, breakkato alla prima occasione nel set di apertura e poi al nono game della seconda partita. “Nole” conquista il 74esimo torneo in carriera ed eguaglia il record di Master 1000 appartenente a Rafa Nadal. Ora il grande tennis si sposta a Roma per l’ultimo 1000 sulla terra rossa.