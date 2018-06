Non solo il mercato del calcio, ma anche quello dei motori.

In MotoGP, infatti, tiene banco il “trasferimento” ufficiale di Jorge Lorenzo che lascia dopo due stagioni la Ducati e firma con la Honda HRC.

A partire dalla prossima annata il pilota spagnolo, che in pratica rimpiazza un altro iberico come Dani Pedrosa, avrà come compagno di team il connazionale Marc Marquez.

