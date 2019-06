Abidal e quella citazione di Cruyff: messaggio a De Ligt?

Quello di Matthijs De Ligt continua ad essere un nome caldo nel mercato del Barcellona. Il difensore dell’Ajax piace, e non poco, ai blaugrana, che lo stanno corteggiando ormai da mesi. Il giovane olandese, però, ha recentemente dichiarato che forse questo non è il momento giusto per un suo approdo ai catalani. Frasi che hanno fatto storcere la bocca in casa Barça, tanto che Eric Abidal, team manager del club, ha pubblicato in queste ore un post su Instagram che sembra indirizzato proprio a De Ligt.

CITAZIONE – Il francese ha ricordato la celebre frase che Johan Cruyff, a suo tempo, indirizzò a quei giocatori che decisero di non firmare per il Barcellona: “Chi dubita di giocare al Barça non è più utile”.