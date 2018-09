Africa Youth Awards, i 100 africani più influenti del mondo: non solo Salah, ecco tutti gli altri…

L‘Africa Youth Awards ha annunciato l’annuale lista dei 100 africani più influenti del mondo sui giovani per il 2018. L’ambito premio è indirizzato a quelle persone che sono riuscite a distinguersi nei propri campi lavorativi e hanno saputo esaltare l’immagine del continente nero. Il principe Akpah, presidente e fondatore dell’Africa Youth Awards ha spiegato il perché delle decisioni, annunciando la presenza di ben 90 new entry nella lista tra cui anche 43 donne. Tra i 100 soggetti scelti, anche alcuni volti noti in Italia e in Europa, che si sono messi in evidenza nel mondo del calcio. Spiccano diversi nomi tra cui il marocchino della Juventus Medhi Benatia e il centrale difensivo del Napoli Kalidou Koulibaly.

NON SOLO – Ma ad entrare nella top 100 degli uomini più influenti d’Africa non ci sono solo i due difensori. Infatti, altri volti noti dell’universo del pallone hanno ottenuto questo privilegio. Si tratta dell’ex romanista Mohamed Salah, attaccante del Liverpool reduce da una stagione d’oro dal punto di vista realizzativo. Autore di gol decisivi con la maglia dei Reds, ha trascinato i suoi alla finale di Champions League, dove, per sua fortuna, è stato protagonista solo per un infortunio alla spalla. Con l’egiziano, anche un altro componente della squadra allenata da Klopp: Sadio Mane che si è messo in evidenza esattamente come il compagno di squadra con una stagione esaltante sotto il profilo del gol. Nella lista, anche Ahmed Musa e Victor Moses.