Amazon sbarca in Premier League: trasmetterà 20 partite, fra cui il Boxing Day

La Premier League resta il campionato più bello e più appassionante del mondo, oltre che quello più moderno per moltissimi aspetti, fra cui la trasmissione in streaming delle partite tramite piattaforme sempre più all’avanguardia. Amazon entra a pieno titolo nel mondo del calcio e lo farà proprio con il campionato inglese: è ufficiale infatti la partnership che include la diretta streaming di 20 partite della stagione 2019-2020, suddivise in due turni, attraverso l’app Amazon Prime Video, già celebre per serie tv e film. Le sfide che andranno in onda sulla piattaforma del colosso statunitense saranno 10 per quanto riguarda il primo turno infrasettimanale di dicembre (3, 4, 5 dell’ultimo mese dell’anno) e 10 per il Boxing Day, quindi il 26 dicembre. Tra i match più attraenti troviamo il derby Liverpool-Everton e Manchester United-Tottenham. Amazon così si unisce ai servizi di Sky Uk e BT Sports.