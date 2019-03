Argentina, accordo scritto col Marocco: nessun intervento duro su Messi che giocherà 60′

Dopo 7 mesi di pausa torna in nazionale con la maglia dell’Argentina, Lionel Messi che sarà convocato dal ct Scaloni per le due gare amichevoli del 23 e del 26 marzo contro Venezuela e Marocco. Oggi sono stati resi noti i dettagli dell’accordo tra la federazione argentina e quella marocchina. Secondo quanto riporta il quotidiano arabo Al Akhbar, ai calciatori della nazionale africana sarà impedito di giocare in modo aggressivo quando la Pulce avrà il pallone tra i piedi. Non sarà consentito ai giocatori marocchini di farsi una foto con Messi dopo la partita. Il divieto interesserà sia i giocatori che gli spettatori. Gli organizzatori della partita non potranno rivelare in quale l’hotel soggiornerà la delegazione della squadra sudamericana. In cambio, gli argentini si impegnano a dare a Messi l’opportunità di giocare almeno 60 minuti. L’incontro si terrà nella città di Rabat allo stadio Prince Mula Abdulla, che ospita 60 mila spettatori.