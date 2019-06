Argentina, arriva uno stadio intitolato a Papa Francesco: ecco chi lo costruirà

Il San Lorenzo ha confermato: il nuovo stadio sarà intitolato a Papa Francesco, omaggiando la figura di Jorge Mario Bergoglio, il tifoso più celebre della squadra argentina. L’impianto sorgerà, come annunciato un paio di mesi fa, a Buenos Aires nel quartiere di Boedo, l’antica “casa” del club di Almagro, e avrà una capienza di 42mila spettatori. Il presidente della società Matias Lammens, ai microfoni di Radio Metro, si è espresso in questo modo: “Il nostro nuovo stadio avrà il nome di Papa Francesco, dal 1° luglio prenderemo possesso del terreno e stiamo preparando una grande festa per la notte del 30 giugno”. Non ha mai nascosto il pontefice di avere ammirazione per il San Lorenzo, così per ricompensarlo di questa passione è stato deciso di dedicargli la nuova casa del club.