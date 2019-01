Argentina, Messi non ha ancora detto addio: ct, federazione e tifosi lo vogliono in campo nel 2019

L’avventura di Lionel Messi con la Nazionale argentina potrebbe non essere finita. L’attaccante del Barcellona, che non ha preso parte alle ultime uscite dell’Albiceleste, potrebbe tornare in campo nel 2019 per difendere i colori del proprio Paese.

NIENTE E’ DECISO – Secondo quanto riporta il Mundo Deportivo, infatti, Claudio Fabian Tapia, presidente dell’AFA, la federazione argentuna, Lionel Scaloni, ct della squadra e l’intero Paese vorrebbero il ritorno di Messi nel 2019. La Pulce, dopo il Mondiale di Russia, non ha più vestito la maglia dell’Albiceleste, ammettendo di dover prendere una decisione riguardo al suo futuro con la Nazionale. In tal senso, però, il 2019 vedrà l’Argentina impegnata prima in due gare amichevoli a marzo e, successivamente, una non ancora confermata a maggio prima della Copa America in Brasile. Per questo, come scrive il periodico iberico, Messi ha ancora tempo di riflettere sul proprio futuro.



Vero è, che da quanto Messi non ha più giocato per l’Argentina, il Barcellona è tornato ad essere grande, viceversa, in alcune occasioni l’Albiceleste ha stentato. Per il 10 blaugrana, nulla è ancora deciso. Nei prossimi mesi verrà, probabilmente, presa la scelta finale.