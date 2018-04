Arsenal, l’ex Parlour: “Vieira darebbe la vita per diventare il nuovo tecnico”

La notizia del possibile ritorno di Patrick Vieira all’Arsenal ha fatto subito il giro del mondo. L’ex centrocampista francese sarebbe pronto a prendere il posto dell’attuale tecnico, Arsene Wenger. Da un po’ di tempo, il club londinese non vive dei momenti positivi: ad oggi occupa la sesta posizione in classifica e può puntare alla Champions solo con l’eventuale vittoria dell’Europa League. Per i tifosi, la causa del ‘periodo nero’ dei Gunners sarebbe proprio l’attuale allenatore, alla guida del club dal 1996, lo stesso anno in cui Vieira è approdato a Londra.

A commentare l’indiscrezione, Ray Parlour, ex centrocampista e compagno del francese che ai microfoni di talkSport ha dichiarato: “Ho parlato con Patrick. So per certo che Vieira darebbe la vita per avere la possibilità di allenare l’Arsenal. So che sta facendo un ottimo lavoro al momento a New York, ma vuole una posizione più importante. È rimasto nel club per 10 anni e sa esattamente come funziona, sa quali sono gli standard fissati e penso che sarebbe perfetto per lo spogliatoio. Ho giocato con lui ed era un ragazzo che teneva unito lo spogliatoio. Se farà lo stesso come allenatore, allora avrà un enorme successo”.

EUROPA LEAGUE, ARSENAL-MILAN: IL RIGORE E’ INESISTENTE