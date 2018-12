Arsenal, l’ex Petit: “Ozil da due anni è un fantasma in campo”

L’ex centrocampista dell’Arsenal Emmanuel Petit ha condiviso la sua opinione sul centrocampista dei Gunners Mesut Ozil molto in ombra nella stagione in corso. “Ozil era uno dei migliori calciatori al mondo ma adesso penso che abbia perso il desiderio di giocare. Mesut non è più lui. Nella partita con il Brighton è stato sostituito nell’intervallo giustamente non avendo avuto un giusto impatto al match. Io sono un grande fan di Ozil, ma negli ultimi due anni è stato un fantasma all’Arsenal” riporta Goal.com. In questa stagione il centrocampista tedesco ha segnato tre gol in 13 partite.