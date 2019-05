Aston Villa, Grealish festeggia la promozione ma riceve…il trofeo in un occhio

Giornata fantastica per l’Aston Villa che dopo tre stagioni ha conquistato, nel match contro il Derby County, la promozione nel massimo campionato inglese. Il successo per 2-1 è dunque valso l’accesso alla Premier League per i Villans.

Una giornata che verrà ricordata in modo particolare dai protagonisti sul campo. Specialmente da Jack Grealish. Il numero 10 dell’Aston Villa, infatti, si è messo in mostra non solo per aver giocato con degli scarpini portafortuna, ma anche per aver preso “un bel colpo in faccia” da…un compagno.

CHE TAGLIO – Una ferita sopra l’occhio che, però, non rovinerà la festa di Grealish e dei suoi compagni. Neppure quella dello sbadato James Chester che non è stato capace di controllare la propria foga e ha dato al numero 10 un bel “colpo di coppa”. Un incidente che ha causato un vistoso taglio sul sopracciglio sinistro del fantasista dei Villans. Come riporta il Sun, però, nessun problema per il calciatore: “Io e Chessy siamo andati insieme sul palco per festeggiare e mostrare a tutti il trofeo”, ha detto Grealish che poi ha scherzato: “Ches mi ha dato un colpetto sopra l’occhio infilandomi il trofeo nel sopracciglio. Me lo ha proprio aperto. Credo che stasera non starò troppo bene per la festa…”.

Insomma, un colpo e un ‘infortunio’ che non sembrano pesare per il giocatore. Nonostante il taglio molto evidente, Grealish non è sembrato troppo preoccupato…