Atletico Madrid, Griezmann rivela: “Il no al Barcellona? Non dormivo la notte…”

Antoine Griezmann, attaccante dell’Atletico Madrid e della Francia campione del Mondo, è stato a lungo obiettivo di mercato del Barcellona nell’ultima sessione estiva. Un tira e molla che si è concluso con il grande annuncio della sua permanenza con la maglia dei Colchoneros. A tornare a parlare di quello che sembra essere stato un vero e proprio rifiuto alla maglia blaugrana è stato lo stesso centravanti che, in un’intervista rilasciata a TeleFoot, ha svelato alcuni particolari successivi al “no” dato ai catalani.

RETROSCENA – “Ci sono stati attimi nei quali non sono stato bene. Ho parlato a lungo con mia moglie, mi svegliavo la notte per chiedermi cosa sarebbe stato meglio fare. Anche in famiglia c’era chi mi diceva di rimanere e chi di andare. La scelta è stata una delle più difficili della mia vita ma non mi pento di aver deciso per l’Atletico”.