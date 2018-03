Atletico Madrid, Simeone: “Ho parlato con Dybala, gli ho detto cosa penso di lui e niente più…”

Dopo la notizia della chiacchieratissima cena a Madrid con Paulo Dybala, Diego Simeone ha messo le cose in chiaro. Il tecnico dell’Atletico Madrid ha ammesso che si è trattato di un incontro casuale e non di un appuntamento di mercato. La Joya della Juventus si trovava infatti nella capitale spagnola con degli amici, così come il Cholo.

Durante la conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Deportivo, il tecnico argentino ha si è detto dispiaciuto del fatto che spesso le notizie di questo genere vengano travisate: “È un peccato. Se l’informazione non è chiara e precisa, confonde le persone. Viviamo in un mondo in cui dobbiamo convivere con questa situazione. Ho incrociato Dybala e ho parlato con lui. Gli ho detto cosa penso di lui e cioè che è un grande giocatore. Che poi i giornalisti confondano la situazione… Ci sono sempre le perone che fanno bene il loro lavoro e quelle che lo fanno male”.

JUVENTUS, ALLEGRI: “DYBALA? SPERO SIMEONE GLI ABBIA OFFERTO IL PRANZO”