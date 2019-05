Attento Buffon, Tuchel si è stufato: “Basta alternanza in porta!”

In casa Paris Saint-Germain inizia a prendere forma la prossima stagione. Il club francese deve ancora sciogliere i suoi dubbi su Thomas Tuchel. Il tecnico tedesco, però, sembra avere le idee chiare in materia di portieri. Infatti, quest’anno, il PSG ha visto una notevole alternanza tra i pali tra Alphonse Areola e Gianluigi Buffon. Il primo ha collezionato 20 presenze in Ligue 1 e 3 in Champions, mentre il secondo ha giocato 15 gare in Ligue 1 e 5 in Europa. L’allenatore non intende ripetere questo scenario: “Non possiamo andare avanti così, siamo il primo club nella storia del calcio a farlo, non è possibile. Questa rotazione è stata possibile grazie a due persone eccezionali come Gigi e Alphonse, che hanno fatto squadra, si sono incoraggiati l’uno con l’altro. Ma non possiamo continuare così. Dall’anno prossimo si cambia. Quello del portiere è un ruolo particolare e non è possibile cambiare ogni due-tre partite. Non ci sarà più alternanza, chi sarà il titolare non posso dirlo, non è deciso, ma di sicuro non cambieremo più ogni tre partite”.