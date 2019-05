Bale, l’ex allenatore Redknapp: “Farebbe la differenza ovunque, è fantastico”

Il caso Gareth Bale sta appassionando la stampa internazionale: l’esterno offensivo gallese lascerà in estate il Real Madrid e molti club si stanno mobilitando per chiedere informazioni circa un eventuale acquisto. A proposito ha parlato Harry Redknapp, l’allenatore che lanciò Bale al Tottenham fra il 2008 e il 2012: “Chiunque riuscirà ad ottenere la sua firma concluderà un affare strepitoso, perché Bale è un giocatore fantastico che ancora oggi farebbe la differenza ovunque. Il Manchester United è interessato e farebbe un bel salto di qualità con lui in squadra, ma credo che in qualsiasi club inglese avrebbe un impatto enorme. Ha un talento incredibile”. Bale ormai è in rotta con Zidane ed è per questo che è in esubero dal Real, squadra in cui arrivò nell’estate del 2013 per la cifra record di 100 milioni di euro.