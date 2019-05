Barcellona, animato confronto sul bus fra i membri della “vecchia guardia”

La sconfitta del Barcellona in finale di Coppa del Re contro il Valencia è l’argomento più trattato di oggi, domenica 26 maggio. D’altronde in pochi potevano aspettarsi il crollo dei blaugrana, che ad un certo punto della stagione erano considerati i più accreditati per vincere il Triplete. Dopo la brutta eliminazione in Champions League contro il Liverpool, ieri nemmeno la possibilità di bissare il successo nella Liga con la Coppa del Re. Secondo quanto riportato da As, sul pullman che portava i giocatori della squadra di Valverde dallo Stadio Benito Villamarin di Siviglia all’aeroporto della città andalusa vi sarebbe stato un acceso confronto di idee ed opinioni fra i membri della “vecchia guardia”: Messi, Piquè e Pepe Costa, accompagnatore, manager, grande amico e anche guardia del corpo dell’asso argentino.

Quale sia stato il team della discussione resta un’incognita, ma possiamo immaginare che non sia stata una chiacchierata tranquilla. Nelle prossime settimane il tutto verrà fuori, quando dovranno esser prese decisioni ufficiali in merito alla prossima stagione.