Barcellona, Bartomeu: “Non abbiamo perso per colpa di Valverde. Sul mercato…”

Se l’allenatore del Barcellona Valverde si è preso le responsabilità per la cocente sconfitta in finale di Coppa del Re contro il Valencia, il presidente blaugrana Josep Maria Bartomeu è andato controcorrente nell’intervista post partita: “Anzitutto ringrazio i nostri tifosi che sono venuti a sostenerci, in questa stagione abbiamo comunque vinto un titolo e così continueremo a lavorare per far meglio nella prossima stagione. Io credo che Valverde non abbia colpe per questo k.o., noi semplicemente abbiamo avuto moltissime occasioni ma la palla non ne voleva sapere di entrare. Il Valencia ha fatto un gol più di noi, faccio i complimenti ai nostri avversari”.

Stagione fallimentare? “Direi di no, abbiamo vinto il campionato, siamo arrivati in finale di Coppa del Re e alle semifinali di Champions. In totale abbiamo perso solo 2 partite…”

Informazioni importanti sul mercato che opererà la società: “Ogni anno arrivano giocatori importanti, abbiamo già preso De Jong e non sarà l’unico acquisto”.