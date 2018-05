Barcellona, Braida: “Ben venga il Var”

Il Clasico di domenica sera è stato un ‘clasico’ particolarmente acceso, senza esclusione di colpi proibiti e non. Allo spettacolo del 2-2 finale sono seguite le polemiche, ad esempio per il fallo di mano di Suarez in avvio dell’azione con la quale Messi ha riportato il Barcellona momentaneamente.

“Il Clasico è sempre una partita infuocata, la competizione è ad altissimi livelli ed i calciatori giocano con animosità – ha detto a ‘Radio anch’io sport’ Ariedo Braida, direttore sportivo blaugrana – Sono episodi che però spero finiscano sul campo, sono giocatori che nessuno vuole perdere e che tutto il mondo guarda. Ci sono errori e botte di troppo ma fa parte del Clasico, del calcio giocato con un’intensità pazzesca. Gli arbitri? Tutti purtroppo posso sbagliare, ma ben venga la Var”.

Il dirigente ha anche escluso un ritorno al Milan: “Qui sto bene, il Milan ce l’ho nel cuore dopo 27 anni meravigliosi e quando vince sono felice, vivendolo da tifoso. Spero ritorni ad essere grande, nel posto dove è stato e che gli compete”.