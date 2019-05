Barcellona, Copa del Rey decisiva per Valverde. Ma è già toto-allenatore

Dalla Remuntada, subìta stavolta, alla Revoluciòn il passo è breve in casa Barcellona. L’incredibile epilogo del match di Anfield ha lasciato il segno. Nessuno tra i blaugrana immaginava di poter incassare una sonora sconfitta come avvenuto per mano del Liverpool, specialmente dopo la vittoria per 3-0 dell’andata. Un k.o. fin troppo simile a quello di un anno fa contro la Roma. E dato che due indizi sono una coincidenza, preoccupante in questo caso, è già scattata la caccia al colpevole. Il primo a pagare potrebbe essere probabilmente Ernesto Valverde. Il tecnico ex Athletic Bilbao non è riuscito a portare il Barcellona sul tetto d’Europa. Secondo Marca, il suo destino sarebbe legato alla vittoria in Copa del Rey contro il Valencia. Un magro premio di consolazione. Tuttavia, i media spagnoli restano convinti che la panchina catalana cambierà condottiero in estate. Inutile dire che sono spuntati già i nomi: c’è il richiamo dell’Olanda con Erik Ten Hag e Ronald Koeman in prima fila. Ma anche l’idea di un tecnico esperto in Champions come Massimiliano Allegri stuzzica i blaugrana.