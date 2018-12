Barcellona, Cruyff: “Senza Messi si rischia di fare la fine del Real senza Ronaldo, l’ombrello che quando piove…”

Jordi Cruyff è tornato a Barcellona per passare le vacanze di Natale dopo la sua prima stagione in Cina. Il figlio della leggenda del calcio, Johan, fa un’analisi della squadra catalana e lancia un avvertimento. “In molti casi, il club che vince la Champions League non è il migliore in Europa, ma la squadra che è stata più brava nelle partite secche. Questo spiega facilmente perchè un club nel proprio campionato arriva a 15 punti di distacco dalla capolista. Analizzi il Real Madrid e vedi che Cristiano è l’uomo che colma le lacune come un ombrello. Quando piove, nessuno si bagna nessuno. Ora non c’è l’ombrello. Ogni squadra ha bisogno di una fuori serie. Messi ha ricoperto questo oro per tanti anni al Barça È il più grande. Il giorno in cui andrà via non sarà un problema. Bisogna sperare che continui a giocare finché le gambe reggono. Quello che è successo a Madrid è un avvertimento per il Barça”