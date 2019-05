Barcellona, dal possibile Triplete alla sola Liga. I motivi del tracollo

Da una stagione proiettata al Triplete, alla sola Liga. Il Barcellona non può essere soddisfatto per come è andata la stagione 2018-19, perché le aspettative erano ben altre, soprattutto ad un certo punto della stagione quando sembrava proprio l’undici più forte a livello continentale. I media spagnoli si stanno scagliando nei confronti della formazione blaugrana di Valverde, reduce dall’inaspettata sconfitta in finale di Coppa del Re contro il Valencia. In particolar modo il Mundo Deportivo ha delineato 5 motivi per cui la squadra non è riuscita a ottenere nemmeno il double.

