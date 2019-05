Barcellona, infortunio al ginocchio per Suarez: a rischio la finale di Coppa del Re e…

Brutte notizie in casa Barcellona dopo la sconfitta per 4-0 contro il Liverpool nella semifinale di ritorno di Champions League. L’attaccante Luis Suarez, come comunicato dal club blaugrana sul proprio sito ufficiale, ha rimediato una lesione al menisco del ginocchio destro e verrà sottoposto ad un’artroscopia. Prima di essa è impossibile stabilire i tempi di recupero dell’uruguaiano, ma quasi certamente salterà la finale di Coppa del Re, in programma il 25 maggio contro il Valencia. E attenzione anche alla Copa América che si giocherà in estate. Teoricamente dovrebbe fare in tempo, visto che al momento si parla di circa un mese e mezzo di stop.

Ecco il comunicato del Barcellona:

“Luis Suarez ha riscontrato una lesione interna al menisco del ginocchio destro e sarà sottoposto a un’artroscopia dal Dr. Cugat nella giornata di oggi, sotto la supervisione del Club Medical Services. In seguito verranno resi noti l’esito dell’intervento e i tempi di recupero”.