Barcellona, l’ex presidente Laporta: “Griezmann? I tifosi non lo vogliono. E il prezzo…”

Nella giornata di ieri Antoine Griezmann ha annunciato che a fine stagione cambierà maglia, dopo 5 stagioni lascerà l’Atletico Madrid per immergersi in un’altra sfida. Hanno tutti parlato di Barcellona, fantasticando di una super coppia con Leo Messi, ma l’ex presidente blaugrana Joan Laporta frena gli entusiasmi: “Credo che la maggior parte dei tifosi non lo voglia – ha detto a Sport -, e poi il prezzo di cui si è parlato è davvero molto alto, esagerato (120 milioni di euro, la clausola rescissoria, ndr). Dal mio punto di vista ci sono giocatori di prospettiva che, ad un minor prezzo, possono rendere esattamente alla pari di Griezmann”. Forse l’approdo del francese in Catalogna non è così scontato come sembra, oppure è semplicemente un opinione personale. Vedremo come e se si evolverà la trattativa.