Barcellona, Malcom rifiuta l’Everton

È stato soffiato all’ultimo istante alla Roma la scorsa estate, ma quella di Malcom al Barcellona, ad oggi, si sta rivelando un’esperienza poco felice. Malgrado l’investimento di oltre 40 milioni di euro effettuato dalla società blaugrana, il giocatore ha trovato fin qui poco spazio, collezionando soltanto cinque presenze con la squadra allenata da Ernesto Valverde. Sul brasiliano è tornato così a farsi vivo l’Everton, club che già l’estate passata aveva cercato con forza il giocatore. Ma Malcom, secondo quanto riporta Marca, avrebbe rifiutato il trasferimento in Inghilterra, mosso dalla volontà di giocarsi tutte le proprie carte con i catalani. Almeno fino a giugno, quando, in caso di scarso impiego anche nella seconda parte di stagione, potrebbe prendere in considerazione l’eventualità di lasciare il Barca.