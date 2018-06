Barcellona, Messi: “La rimonta della Roma? Inspiegabile. Non ci risolleveremo mai”

Una delle serate più difficili per il Barcellona è stata la grande rimonta della Roma nel corso dei quarti di finale di Champions League. Il popolo catalano non si dà pace dopo la sconfitta subita all’Olimpico che è costata al Barça un posto nella massima competizione europea. Nel corso di un’intervista ai microfoni di Mundo Deportivo, Leo Messi è tornato a parlare della gara sottolineando che delle tre partite perse in stagione, quella contro i giallorossi è costata la semifinale di Champions League: “Non ci sono spiegazioni, non so come spiegare tutto quello che è successo. Noi confidavamo di passare, abbiamo dormito e preso un gol stupido, una palla da dietro che ci è finita alle spalle. E’ così che abbiamo preso il primo. Poi loro hanno preso confidenza, noi non riuscivamo ad alzare il baricentro. Non siamo mai entrati in partita. Il fatto che loro avessero il calore della propria gente e la speranza di potercela fare li ha stimolati, mentre noi ci siamo demoralizzati. Ci è costato moltissimo e non potremo mai risollevarci. Mi sono arrabbiato per tante cose: per come siamo usciti, per la differenza che c’era all’andata, cosa che tra l’altro è stata confermata dal fatto che pure col Liverpool è successo la stessa cosa, non è stato casuale. Però sì, ti fa arrabbiare uscire un’altra volta ai quarti dopo un anno fantastico. Abbiamo perso solo 3 partite in stagione ed una ci è costata la Champions”.

