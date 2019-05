Barcellona, Messi: “Vorrei che Valverde restasse, ad Anfield non è stata colpa sua”

Alla vigilia della finale di Coppa del Re fra Barcellona e Valencia, Leo Messi è intervenuto in conferenza stampa, cosa che non accadeva da 4 anni, parlando anche di Champions e futuro del club. “Domani è una finale, ci giochiamo un titolo. Abbiamo possibilità di fare un double col campionato e vogliamo terminare bene l’anno. Le critiche a Valverde? Sono onesto, ho letto poco e ne ho sentite qua e là, io credo che il mister abbia fatto un lavoro impressionante, credo che per l’eliminazione col Liverpool siamo noi i responsabili e che lui dunque non abbia avuto praticamente colpe. Ci è successo due volte di fila di mancare l’approdo alle semifinali di Champions e non possiamo permettercelo. Le colpe sono soprattutto nostre. Vorrei che Valverde restasse, in due anni abbiamo perso due partite. È presto per capire se rimarrà, saremo usciti dalla Champions ma comunque abbiamo possibilità di vincere il secondo titolo”.