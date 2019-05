Barcellona, sarà davvero a quadretti la maglia della prossima stagione

In attesa che termini la stagione con la finale di Coppa del Re, le maglie del Barcellona per la prossima stagione continuano a circolare sul web, ma non è ancora stata utilizzata dalla squadra come invece è accaduto per molti degli altri top club europei, i quali quasi tutti hanno già ufficializzato la nuova divisa per il campionato 2019-20. Nike, che ormai da oltre vent’anni è sponsor tecnico dei blaugrana, per l’annata che verrà ha scelto un pattern particolare per la storica maglia di casa dei catalani: tutto a quadrati rossi e blu che si alternano sulla parte davanti, in cui campeggia il main sponsor Rakuten (per la terza stagione al fianco del Barcellona). Sul colletto un breve alternarsi di fitte righe giallorosse, colori simbolo della Catalogna. Verrà indossata nel precampionato, quando la formazione di Valverde sarà in Giappone per le sfide al Chelsea e al Vissel Kobe.