Barcellona, Valverde: “Non rispettate le aspettative, io il responsabile della sconfitta”

I giornali sportivi spagnoli, come abbiamo visto nella rassegna stampa mattutina, hanno intitolato naturalmente sulla sconfitta inaspettata del Barcellona contro il Valencia nella finale di Coppa del Re. I blaugrana, anche dalle dichiarazioni dei giorni scorsi, sembravano convinti di poter conquistare il double, invece si sono dovuti arrendere nell’atto finale della coppa nazionale. Ecco le parole a fine gara del tecnico del Barça Ernesto Valverde: “Non siamo riusciti a rispettare le aspettative create durante questa stagione. Siamo dispiaciuti, ma a settembre se ci avessero chiesto se saremmo stati contenti di vincere un titolo a inizio maggio e giocarcene un altro in seguito avremmo detto senz’altro di sì. Con Messi abbiamo accorciato, ma non siamo riusciti a fare il secondo gol. Nelle sconfitte l’allenatore è sempre il responsabile, si sa”.