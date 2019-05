Barcellona, Vidal suona la carica: “Non arrendiamoci!”

Anfield è stata la tomba dei sogni di gloria europei del Barcellona. Lo shock per la rimonta subita ha lasciato letteralmente senza parole tifosi, dirigenti e giocatori. Soprattutto questi ultimi hanno preferito non rilasciare dichiarazioni o postare commenti sui proprio canali social. Una dimostrazione di quanto il 4-0 rimediato dal Liverpool dopo il 3-0 dell’andata sia stato un risultato durissimo da accettare. In questo clima di amarezza collettiva il primo a suonare la carica è stato Arturo Vidal. Il centrocampista cileno ha interrotto il silenzio twittando un eloquente “Never give up”, letteralmente “Non arrendiamoci”. Casualmente, le stesse parole comparivano sulla maglietta indossata da Mohamed Salah nella serata magica per i Reds. Che sia di buon auspicio per il Barcellona?