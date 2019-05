Allenatore che vince non si cambia. Una regola non sempre scritta nel calcio ma che a Monaco di Baviera è stata applicata per Robert Kovac che sara’ l’allenatore del Bayern anche nella prossima stagione. Il croato infatti dopo aver conquistato la Bundesliga e la Coppa di Germania, è stato confermato. A togliere qualsiasi dubbio, e’ il presidente Uli Hoeness: “Resta al 100%. Il gruppo e’ unito, la squadra e’ col tecnico e lo e’ anche la dirigenza”